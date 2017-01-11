Вратарь «Барселоны» Яспер Силлессен вернулся в общую группу после травмы

Игрок, получивший травму в конце декабря, попал в заявку «сине-гранатовых» на ответный матч 1/8 финала Кубка Испании с «Атлетиком», который пройдет в среду на «Камп Ноу». Первая встреча этих команд, прошедшая 5 января в Бильбао, закончилась поражением команды Луиса Энрике со счетом 1:2.

Силлессен перешел в «Барселону» в августе 2016 года из амстердамского «Аякса». В текущем сезоне в составе «сине-гранатовых» 27-летний вратарь провел четыре игры.