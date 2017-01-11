Романьоли и Антонелли не помогут «Милану» в матче Кубка Италии с «Торино»
Защитники «Милана» Лука Антонелли и Алессио Романьоли не примут участия в матче 1/8 финала Кубка Италии с «Торино», который состоится 12 января.
Об этом на
«Не думаю, что Романьоли и Антонелли будут играть. Может появиться на поле Куцка. Что касается Абате, решение я приму сегодня. Слишком много изменений в составе делать не собираюсь.
“Милан” со всей серьёзностью подходит к матчу. Мы хотим выиграть Кубок. Это одна из наших целей», — цитирует Монтеллу
Матч «Милан» — «Торино» начнётся в 23:00 мск.
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