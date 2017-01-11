Романьоли и Антонелли не помогут «Милану» в матче Кубка Италии с «Торино»

Об этом на пресс-конференции сообщил главный тренер россонери Винченцо Монтелла.



«Не думаю, что Романьоли и Антонелли будут играть. Может появиться на поле Куцка. Что касается Абате, решение я приму сегодня. Слишком много изменений в составе делать не собираюсь.



“Милан” со всей серьёзностью подходит к матчу. Мы хотим выиграть Кубок. Это одна из наших целей», — цитирует Монтеллу пресс-служба «Милана».



Матч «Милан» — «Торино» начнётся в 23:00 мск.