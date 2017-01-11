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11 января 2017, 14:53 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Романьоли и Антонелли не помогут «Милану» в матче Кубка Италии с «Торино»

Защитники «Милана» Лука Антонелли и Алессио Романьоли не примут участия в матче 1/8 финала Кубка Италии с «Торино», который состоится 12 января.

Об этом на пресс-конференции сообщил главный тренер россонери Винченцо Монтелла.

«Не думаю, что Романьоли и Антонелли будут играть. Может появиться на поле Куцка. Что касается Абате, решение я приму сегодня. Слишком много изменений в составе делать не собираюсь.

“Милан” со всей серьёзностью подходит к матчу. Мы хотим выиграть Кубок. Это одна из наших целей», — цитирует Монтеллу пресс-служба «Милана».

Матч «Милан» — «Торино» начнётся в 23:00 мск.

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