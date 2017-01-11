«Тобол» продлил контракты с группой игроков

Напомним, в сезоне 2016 года Дмитрий Мирошниченко стал самым востребованным футболистом. Играющий на позиции крайнего защитника, он из 32 туров чемпионата пропустил всего два. В его багаже 2797 минут игрового времени. Он вышел на первое место по этому показателю, опередив Чиприана Дяка (2663), Дениса Главину (2573) и Сергея Яворского (2551).



Альмир Мухутдинов — обладатель самого крутого нрава в команде. 8 «горчичников» за 1927 минут он заработал в сезоне 2016 года. Даже Томаш Шимкович, получивший также 8 предупреждений проигрывает Мухутдинову в соотношении карточки-время (8 карточек за 2366 минут).



Денис Главина — атакующий защитник, «главный подающий» от левой бровки. Его «коронка» длинный точный навес в штрафную, на его счету 4 голевые передачи, и сам он в состоянии забивать — на его счету красивейший гол сезона. Отметим, Мухутдинов и Главина в течении года попадали в тройку лучших игроков тура.



У Виктора Дмитренко в минувшем сезоне было не так много игровой практики. И все же свою роль он выполнял исправно, отличившись в 17 матчах голевой передачей.