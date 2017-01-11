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11 января 2017, 13:47 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Папен станет новым главным тренером «Осера»

Бывший нападающий сборной Франции Жан-Пьер Папен в ближайшее время станет новым главным тренером «Осера».

Как сообщает L’Equipe, обладатель «Золотого мяча» 1991 года также будет исполнять в клубе обязанности спортивного директора. С октября прошлого года «Осер» возглавляет Седрик Дори.

После окончания первого круга «Осер» занимает 19-ю позицию в таблице Лиги 2, находясь всего в двух очках от 17-го места, которое позволит команде спастись от вылета дивизионом ниже.

Ранее Папен работал тренером в «Страсбуре», «Лансе» и «Шатору».

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