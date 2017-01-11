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11 января 2017, 13:31 | Футбол: Зарубежный | Советский спорт

Пепе может уехать в Китай летом

Защитник «Реала» Пепе покинет клуб после окончания сезона, сообщает AS.

Защитник Реала <span class=error>Пепе</span> покинет клуб после окончания сезона сообщает AS. Увеличить
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33-летний португалец не смог договориться с руководством «Реала» о подписании нового контракта. Пепе рассчитывал на двухлетнее соглашение. Тогда как клуб предлагал игроку контракт по схеме «1+1», при котором пролонгация договора зависела от игровых показателей Пепе в предстоящем сезоне.

Таким образом, с 1 января Пепе может вести переговоры с другими клубами. Главными претендентами на защитника называются «Гуанчжоу Эвергранд» и «Шанхай СИПГ» из Китая.

Напомним, что «Гуанчжоу» тренирует Луиз Фелипе Сколари, который убедил Пепе принять португальское гражданство, чтобы выступать за национальную команду. В то же время «Шанхай СИПГ» подписал бывшего партнера Пепе по сборной Португалии — Рикарду Карвалью.

Оба клуба готовы удвоить нынешнюю зарплату Пепе, которая составляет в «Реале» 5,5 миллиона евро.

При этом не исключено, что португалец останется в Европе. Интерес к нему сохраняется у ведущих клубов Старого света, таких как «Челси», «Манчестер Сити» и «Ювентус». Хотя им будет непросто конкурировать с предложениями из Китая.

Добавим, что Пепе выступает за «Реал» с 2007 года и проводит 11-й сезон в составе клуба.

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