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11 января 2017, 13:28 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Мурат Якин пригласил в тренерский штаб «Шаффхаузена» своего брата

Бывший главный тренер «Спартака» Мурат Якин, ныне возглавляющий «Шаффхаузен», который выступает во втором по силе дивизионе чемпионата Швейцарии, пригласил в тренерский штаб клуба своего родного брата Хакана Якина.

Как сообщает Ticinonews, в последние дни были улажены вопросы по вхождению старшего Якина в штаб «Шаффхаузена».

«Шаффхаузен» после 18 туров занимает последнее место в турнирной таблице второго швейцарского дивизиона. Якин работал главным тренером «Спартака» в сезоне-2014/15, под его руководством красно-белые заняли 6-е место по итогам сезона в РФПЛ.
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