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11 января 2017, 13:28 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Алейкс Видаль может покинуть «Барселону» и вернуться в «Севилью»

Защитник «Барселоны» Алейкс Видаль может сменить один испанский клуб на другой.

Футболист входит в сферу интересов «Севильи». Об этом пишет Estadio Deportivo.

Руководство андалусского клуба намерено арендовать 27-летнего защитника, а главный тренер «Барселоны» Луис Энрике не будет препятствовать уходу футболиста, который в его планы не входит.

Алейкс Видаль играл в «Севилье» с 2014 по 2015 год, откуда и перешёл в «Барселону». В нынешнем сезоне защитник принял участие в 1 матче испанской Примеры.

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