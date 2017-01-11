Алейкс Видаль может покинуть «Барселону» и вернуться в «Севилью»
Защитник «Барселоны» Алейкс Видаль может сменить один испанский клуб на другой.
Футболист входит в сферу интересов «Севильи». Об этом пишет Estadio Deportivo.
Руководство андалусского клуба намерено арендовать 27-летнего защитника, а главный тренер «Барселоны» Луис Энрике не будет препятствовать уходу футболиста, который в его планы не входит.
Алейкс Видаль играл в «Севилье» с 2014 по 2015 год, откуда и перешёл в «Барселону». В нынешнем сезоне защитник принял участие в 1 матче испанской Примеры.
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