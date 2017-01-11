Бывший игрок «Спартака» Алекс и «Интернасьонал» расторгли контракт
Полузащитник Алекс Мескини, несколько лет назад выступавший за московский «Спартак», расторг соглашение с «Интернасьоналом».
Срок соглашения бразильского футболиста с командой был рассчитан до лета нынешнего года, сообщает ESPN.
В текущем сезоне хавбек провёл в чемпионате Бразилии 23 матча, забив один мяч и сделав две результативные передачи.
Алекс выступал за «Интернасьонал» с 2013 года, перейдя из катарского клуба «Аль-Гарафа». Также 34-летний футболист защищал цвета «Гуарани» и «Коринтианса».
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