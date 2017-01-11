Деулофеу согласился перейти в «Милан», последнее слово за «Эвертоном»

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Ранее итальянские СМИ сообщали, что «Рома» обошла россонери в борьбе за испанца, но 22-летний форвард сделал выбор в пользу «Милана». Об этом сообщает Tuttosport.



Последнее слово за руководством «Эвертона», которое должно одобрить переход. «Рома» была готова арендовать Деулофеу с последующим правом выкупа. «Милан» опцию выкупа в своё предложение не включал.



Контракт Деулофеу с «ирисками» действует до лета 2018 года.