Игрок французского «Бреста» может пополнить казахстанский клуб

Этот нападающий является в настоящее время игроком без контракта, и его перспективы завершить успехом идущие сейчас переговоры с новым работодателем в Казахстане выглядят вполне серьезными.



Юссеф Аднан (рост 178 см) родился в Мюлузе 16 июля 1985 года. До сих пор играл во Франции за «Мюлуз», «Брест», «Шательро», «Шербур» (в составе которого стал лучшим бомбардиром Лиги 3, забив 19 мячей), «Кан», «Анже», «Эвиан», «Тур», а также за американский «Сиэтл Саундерс». Последние три сезона провел, выступая в Лиге 2 за «Брест». В сезоне 2015/2016 годов сыграл в турнире за клуб 28 матчей, забил 10 мячей.



Transfermarkt.de оценивает игрока в 800 тысяч евро.