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https://sport.mail.ru/news/football-foreign/28389251/
11 января 2017, 12:23 | Футбол: Зарубежный | Спорт-Экспресс

«Насьональ» рассчитывает заполучить Роналдинью

Президент «Насьоналя» Хосе Луис Родригес подтвердил информацию об интересе к экс-игроку «Барселоны» и сборной Бразилии Роналдинью.

Уругвайский клуб сделает все, чтобы заполучить 36-летнего бразильца.

— Приход Роналдинью в наш клуб похож на сон, — цитирует Goal Родригеса. — Мы сделаем все, чтобы это случилось. Это мировая звезда. Будет большой взрыв, если фигура его калибра прибудет на чемпионат Уругвая. Тем не менее вопрос не только в том, чтобы просто прийти и играть. Необходимо также решить вопрос, где будет жить игрок, где ему будет комфортно и, конечно же, как будет финансироваться все это. Мы должны быть творческими, чтобы предложить хороший вариант игроку.
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