ФИФА заявила в полицию о краже подарочных часов с церемонии в Цюрихе

Отмечается, что кража часов марки Hublot произошло до начала церемонии, а представители Международной организации футбола обратилась в полицию после церемонии. При этом победителям премии были вручены часы другой марки. Часы марки Hublot оцениваются в € 92 тыс. за штуку.



9 января Цюрихе состоялась церемония вручения наград ФИФА по итогам 2016 года. Нападающий «Реала» Криштиану Роналду получил приз лучшему футболисту, а наставник «Лестер Сити» Клаудио Раньери был признан лучшим тренером.