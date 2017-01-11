ФИФА заявила в полицию о краже подарочных часов с церемонии в Цюрихе
ФИФА обратилась в полицию Швейцарии по поводу кражи шести подарочных часов, которые должны были быть вручены обладателям премии по итогам 2016 года, сообщает Сlarin.
Отмечается, что кража часов марки Hublot произошло до начала церемонии, а представители Международной организации футбола обратилась в полицию после церемонии. При этом победителям премии были вручены часы другой марки. Часы марки Hublot оцениваются в € 92 тыс. за штуку.
9 января Цюрихе состоялась церемония вручения наград ФИФА по итогам 2016 года. Нападающий «Реала» Криштиану Роналду получил приз лучшему футболисту, а наставник «Лестер Сити» Клаудио Раньери был признан лучшим тренером.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter