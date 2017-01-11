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11 января 2017, 11:57 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

«Рома» включилась в борьбу за Моутинью

Полузащитник «Монако» Жоау Моуинью может продолжить карьеру в Италии.

La Gazzetta dello Sport сообщает, что футболист попал в сферу интересов «Ромы», руководство которой хотело бы арендовать 30-летнего игрока.

Камнем преткновения может стать зарплата португальца. В настоящее время Моутинью зарабатывает € 4 млн в год. Итальянские СМИ отмечают, что хавбек может согласиться на понижение оклада ради перехода в «Рому».

Конкуренцию римлянам может составить «Интер», который готов включить в сделку полузащитника Фелипе Мело.

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