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11 января 2017, 11:46 | Футбол: Зарубежный | Comments.ua

«Карпаты» покинули пятеро футболистов

Львовские «Карпаты» объявили, что команду покидают пять футболистов.

Львовские Карпаты объявили что команду покидают пять футболистов. Увеличить
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Это защитник Вадим Страшкевич, полузащитники Евгений Чумак и Владимир Савошко, нападающие Гегам Кадимян и Юрий Захаркив, сообщает «Сегодня».

Напомним, что ранее «Карпаты» покинул полузащитник Владимир Костевич, который продолжит карьеру в польском «Лехе».

Фото: ФК «Карпаты».

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