«Карпаты» покинули пятеро футболистов
Львовские «Карпаты» объявили, что команду покидают пять футболистов.
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Видимо, что-то случилось...
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Это защитник Вадим Страшкевич, полузащитники Евгений Чумак и Владимир Савошко, нападающие Гегам Кадимян и Юрий Захаркив, сообщает «Сегодня».
Напомним, что ранее «Карпаты» покинул полузащитник Владимир Костевич, который продолжит карьеру в польском «Лехе».
Фото: ФК «Карпаты».
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