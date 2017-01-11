ФИФА обратилась в полицию по поводу кражи шести подарочных часов с церемонии в Цюрихе

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В понедельник в Цюрихе состоялась церемония вручения наград ФИФА по итогам года. Португалец Криштиану Роналду получил приз лучшему футболисту, итальянец Клаудио Раньери стал лучшим тренером, американка Карли Ллойд признана лучшей футболисткой.

Кража часов марки Hublot стоимостью €92 тыс. за штуку произошла незадолго до начала церемонии. Отмечается, что ФИФА обратилась в полицию сразу после церемонии, на которой обладателям наград в качестве замены были вручены часы другой марки.