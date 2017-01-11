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11 января 2017, 11:16 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

В «Реале» переход Пепе в китайский клуб считают свершившимся фактом

Руководство и тренерский штаб мадридского «Реала» считают переход защитника Пепе в другой клуб свершившимся фактом, сообщает AS.

Изначально «Королевский клуб» склонялся к тому, чтобы продлить контракт футболиста сборной Португалии. Пепе со своей стороны также не возражал против подобного развития событий. Однако проблема в том, что позиции сторон относительно пролонгации соглашения разнятся: если Пепе настаивает на двухлетнем контракте, то испанский гранд предлагает ему пролонгацию соглашения на один год с возможностью его продления ещё на один сезон в зависимости от индивидуальных результатов игрока. Однако Пепе такие условия не устраивают.

Пепе недавно получил очень привлекательные с финансовой точки зрения предложения от таких китайских клубов, как «Гуанчжоу Эвергранд» и «Шанхай Гринлэнд Шэньхуа.

Контракт Пепе с «Реалом» рассчитан до лета 2017 года.

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