Станимир Стойлов: Лучше некрасиво побеждать, чем красиво проигрывать

Наставник астанчан рассказал о минусах казахстанского футбола, Астане, критике журналистов, причинах побед своей команды и эгоистах-футболистах.



— Станимир, вы уже три сезона возглавляете «Астану» и все три сезона команда неизменно становится чемпионом. За счет чего столичный клуб стал лучшим клубом Казахстана? Подбор игроков, стабильное финансирование, ваш тренерский талант, а может, слабость конкурентов?

— Думаю, что нужно говорить о комплексе причин — стабильное финансирование, подбор игроков, грамотное руководство клуба, хороший тренерский штаб. Не думаю, что клуб начался с меня и закончится со мной. Те люди, которые работали c «Астаной» ранее, также проделали хорошую работу. Когда мы пришли, изменили несколько вещей, но, прежде всего, попробовали изменить психологию игроков, а именно, донести до футболистов, что их уровень — это не только более-менее удачные выступления в Чемпионате Казахстана, что нужно и можно продвигаться и в Европе.



С момента работы нашего тренерского штаба, для меня важно, чтобы мои игроки поднялись и как люди, и как игроки-профессионалы. Каждый казахстанский футболист «Астаны» за последние годы уже повысил свой уровень и это наглядно видно в матчах, когда они выходят играть в еврокубках, а также в играх национальной сборной Казахстана. Сейчас главная задача нашего тренерского штаба — поднять уровень каждого игрока клуба еще выше. Я убежден, что мои парни пока не достигли своего максимума. От игроков я требую понимания и исполнения тех задач, которые ставит тренерский штаб, тогда мы сможем повысить и индивидуальный, и командный уровень. Выполним намеченное — станем командой хорошего среднего европейского уровня, а следом и наша сборная сможет прибавить.



Хочу отметить наш результативный тандем с руководителем клуба Саяном Хамитжановым. В успехах клуба последнего времени есть и его прямая заслуга. Важно понимать и то, что те успехи, которых мы достигли, не сможет добиться один или два человека, это труд и команды, и администрации клуба. У каждого есть свои обязанности или ответственность, поэтому, наш прорыв последних 3 лет — это качественная и слаженная работа всего клуба. Главная наша звезда — это не тренеры или игроки. Это сам клуб.



— Есть ли доля правды в том, что ваш 12-й игрок вовсе не одноименная фанатская группировка, а синтетическое поле «Астана Арены»? Ведь «Астана» непобедима в родных стенах вот уже 12 еврокубковых матчей подряд…

— Думаю, что газон не является причиной наших побед. Почему тогда «Астана» проиграла в родных стенах «Вильярреалу» и «Ботеву» некоторое время назад? На мой взгляд, главная причина нашей серии — это тот уровень, на который смогла подняться команда. Я не слышал, чтобы в своих послематчевых высказываниях тренеры и футболисты, например, испанского «Атлетико» или португальской «Бенфики» были не довольны полем.



Что касается столичных болельщиков из фан-группы «12 игрока», то мы видим, что их с каждым разом становится все больше, они нас хорошо поддерживают и их перфомансы отлично подготовлены и красочны. Наши фанаты просто молодцы! Очень важно играть при хорошем суппорте, потому что в такой атмосфере игроки отдают себя по максимуму. Я понимаю, что рано или поздно придет день, когда мы проиграем в еврокубках на «Астана Арене». Важно сделать из поражений правильные выводы, и тогда легче будет вернуться на верный путь.



— Вспомните лето 2014 года, когда вы приняли команду. Были ли мысли, что сможете завоевать с «Астаной» столько трофеев и вывести клуб на серьезный европейский уровень?

— Буду откровенен, я верил в успех, но не думал, что получится достичь высоких результатов так быстро. Была одна большая проблема — когда я смотрел на игру команды в еврокубках, то понимал, что предстоит очень многое изменить. Изменить, прежде всего, психологию футболистов и научить их качествам, необходимым для соперничества с командами, где европейская организация и игровая дисциплина давно стали нормой.



Понимал, что только подобный подход принесет нам успех. Моим футболистам нравится играть в еврокубках, нравится не уступать титулованным и известным клубам. Нас начинают узнавать в Европе и, что самое главное — нас начинают уважать в Старом Свете. То есть, фактически, выступления «Астаны» формируют международный имидж казахстанского футбола. А это уже дело государственной важности. Знаете, в моей карьере футболиста и тренера, я всегда работал в командах, которые боролись за 1 место, победу в кубке страны и участие в европейских клубных турнирах. Я не могу ставить перед собой задачу сыграть один этап в еврокубках, не допускаю возможность поражения в квалификационных играх. Ненавижу проигрывать — каждую неудачу я пропускаю через себя, ночами долго думаю, анализирую ошибки, не могу уснуть. Вот такие амбиции.



Я могу простить любому футболисту ошибку на поле, но не могу простить, когда ты не соблюдаешь командную дисциплину, когда не выкладываешься, не выполняешь установку тренера. Если игроки во время матчей полностью выполняют требования тренера, то с них уходит ответственность за результат — в этом случае ответственность полностью ложится на тренерский штаб. Такой формат взаимной ответственности между игроками и тренерами характерен для «Астаны» последних лет.



Надеюсь, что мы продолжим подобное взаимодействие и в дальнейшем. Тренерскому штабу остается очень важная задача — помочь игрокам раскрыть свои качества. В «Астане» этот процесс имеет хорошие перспективы, потому, что ни один из наших футболистов не достиг своего максимума. На мой взгляд, для успеха важно любить игру. Ведь когда ты любишь футбол, ты хочешь развиваться в нем, то находишь новые каналы и новые методы развития.



— Был ли период вашей работы в «Астане», когда хотелось все бросить и уехать домой?

— Нет, такого пока не было ни разу. Даже когда команда проигрывала, моя мотивация добиваться успеха с «Астаной» лишь росла. Я не могу согласиться с поражением. Я понимаю, что у нас иногда будут и негативные результаты — в футболе без этого не бывает. Просто нужно быть готовым к поражениям — важно быть сильными и ответственными.



— К чему вы долго привыкали, находясь в Астане? Питание, климат, менталитет местных игроков, язык?

— Для меня все прошло очень быстро, я знал менталитет игроков, кухню, климат, язык. Болгария, как раньше говорили — 16 республика бывшего Советского Союза, поэтому мне не было нужды долго привыкать к чему-либо.



— Чего лично вам не хватает в Астане? По чему или по кому скучаете?

— Я приехал в Казахстан работать. В «Астане» меня окружают добрые люди и я живу в прекрасном современном городе. Можно говорить, что нам не хватает того, другого, но это не правильно. Я — легионер, поэтому, тяжело или легко, но я должен качественно выполнять свою работу.



— Допускаете ли вы юмор и шутки в команде? Кто из игроков «Астаны» самый веселый, кто «приколист»? Как ребята шутят? Может, случались какие-либо розыгрыши?

— У нас в команде много веселых парней. Но я стараюсь построить работу так, что когда мы играем и тренируемся — нужно быть серьезными и ответственными. А вот уже после этого должны быть шутки, веселые истории — без этого нельзя в футболе. Но также должна быть и граница между тренерами и футболистами. И моя задача — сделать так, чтобы никто эту границу не переходил.



В целом, мне нравится, когда мои футболисты шутят, но шутки должны быть человеческими, чтобы они никого не задевали и не обижали. Когда наш тренерский штаб пришел в клуб, мы установили определенные правила. Кто их соблюдает, кто борется за «Астану», ее честь и престиж и идет той же дорогой, которой идет команда — мы всегда поддержим такого игрока и в трудной ситуации протянем ему руку. Кто не идет нашей общей дорогой, кто ставит себя выше команды — с тем мы расстаемся. У нас, к сожалению, были такие люди, в том числе и один из моих соотечественников. Но правила едины для всех.



— Как вы воспринимаете сам город — нашу столицу Астану? Где бываете кроме футбола? Ходите ли в Астане на хоккей или баскетбол? Театр, концерты, рестораны?

— Мне нравится наша столица, есть много хороших мест. Не могу сказать, что я хожу в оперу или в театр. Но я люблю спорт и могу сходить на матч «Барыса» в КХЛ. Я не разбираюсь во всех тонкостях хоккея, но люблю его смотреть, тем более в Астане построили новый ледовый дворец спорта. Люблю сходить с друзьями в ресторанчик, но я не люблю места с громкой музыкой, предпочитаю спокойное уютное место.



— Что расспрашивают об Астане и о Казахстане ваши родные и близкие, когда вы приезжаете домой? Что, вообще, известно болгарам о Казахстане?

— Если честно, то не так много меня и спрашивают. Через интернет многие болгары изучают информацию о Казахстане и его столице. Сейчас в Болгарии много пишут про Казахстан, потому что сюда приезжают тренеры, агенты. Мы сделали хорошую рекламу Казахстану в Болгарии и наоборот. Эти международные спортивные связи взаимовыгодны.



— Вы — заядлый рыбак. Знаете ли вы, что в пригородах Астаны весьма хороший клев, а в Ишиме водится отменный судак? Рыбачите ли в Казахстане?

— Нет, я в Казахстане никогда не рыбачил. У меня есть любимое место в Болгарии, где я люблю отдыхать. У меня большая нагрузка в футболе, поэтому, когда у меня есть 3−4 свободных дня, я еду на озеро, забываю обо всем, общаюсь с друзьями. Это мой отдых.



— Кто самый талантливый из футболистов, с которыми вы столкнулись в «Астане»?

— Талант игрока важен, но это не самое важное. Главное то, как ты работаешь и развиваешь свои данные. Важно, чтобы у футболиста были еще дисциплина, профессионализм, режим питания и многие другие вещи. Я не могу ставить все на талант, я делаю ставку на командное взаимодействие, коллективную тактику. Потому что один талантливый футболист может выиграть один-два матча за сезон, но на длинной дистанции турнира выигрывает вся команда. У нас в составе нет Месси, который забивает по 50 мячей за сезон, у нас даже нет игроков, которые забивают, например, по 2 мяча за матч.



Но у нас есть успешная команда — наша любимая «Астана», которая из год в год доказывает свои амбиции. Поэтому все должны работать на команду и выполнять свои задачи. Если ты не помогаешь команде, не вносишь свой вклад в общее дело, то ты нам не нужен. Иди, найди себе другую команду, в которой твой эгоизм и самолюбование будут ценить. Были в «Астане» такие футболисты, которые думали, что они невероятно талантливы, просто тренеру Стойлову они не нравятся. Эти игроки перешли в другие команды, и у них там возникли те же проблемы.



— Было ли желание продолжить работу с тем же Жуковым, Джолчиевым, Кояшевичем, Фокси Кетевоама? Многие специалисты считают, что эти игроки пригодились бы команде в минувшем сезоне. Охарактеризуйте, пожалуйста, каждого из них. Чего не хватило этим игрокам, чтобы задержаться в «Астане».

— Все парни, которых вы перечислили — хорошие игроки, у всех есть отличные футбольные качества, которые помогли нам в определенный момент. Я рад, что работал с такими футболистами. Но каждый из них пошел другой дорогой. Даже без них в этом сезоне команда достигла многого. Я уже говорил, что один футболист не определяет результат, важна команда.



— В «Астана» выступают сразу восемь сборников — игроков национальной команды Казахстана. Это Серикжан Мужиков, Азат Нургалиев, Асхат Тагыберген, Абзал Бейсебеков, Юрий Логвиненко, Дмитрий Шомко, Александр Мокин и Сергей Малый. Насколько опыт выступлений на высочайшем уровне в Лиги чемпионов и Лиги Европы помогает сделать сильнее сборную Казахстана? И еще. Как вы считаете, кто из этих игроков еще может прогрессировать, а кто уже достиг своего «потолка».

— Я не хочу лезть в анализ сборной, мне хочется, чтобы мои игроки подняли свой уровень. Я им сказал, что каждый должен проделать еще большой объём работы, чтобы футбол Казахстана поднялся на тот уровень, куда поднялись вы — Лига Европы и Лига Чемпионов. Обязанность нашего тренерского штаба — еще выше поднять уровень наших игроков, а когда они достигнут более высокого профессионального уровня, то они также помогут и сборной Казахстана. Игроки обязаны развивать свой уровень, я в свою очередь должен им давать ту работу, которая поможет им это сделать. Мои футболисты расстраиваются после поражений сборной, они понимают свою ответственность, ведь люди ждут от них положительного результата. Думаю, что Казахстан скоро станет играть еще лучше. Во всяком случае, я, как клубный тренер, предпринимаю определенные усилия для этого.



— Никто из казахстанских футболистов не выступает в зарубежных чемпионатах. Только ли из-за высоких финансовых притязаний не привлекают европейские клубы наших игроков? В чем не дотягивают наши футболисты, чтобы быть востребованными в клубах Старого Света? Менталитет не тот или, быть может, подводит базовая подготовка? Или не достаточные усилия предпринимают агенты игроков?

— Как можно говорить про финансы, когда в Англии игроки получают по 10−12 миллионов евро в год? Если бы в Казахстане был футболист, который отвечал бы уровню их чемпионата, то его бы купили. В футболе не бывает термина «дорого», ведь сейчас осуществляют трансферы по 100 миллионов долларов! Просто необходимо поднять мастерство игроков, и тогда они начнут играть в Европе. Если ты будешь играть на топ-уровне, тебя обязательно купят. Но мы говорим сейчас про Англию, Германию, Италию, Испанию, Францию. Если говорить о Болгарии или других чемпионатах, равных по уровню Казахстану, то возможно и не надо ехать, потому что дома ты сможешь заработать больше.



— Как вы считаете, стала ли сборная Казахстана сильнее, если бы 6−7 игроков основного состава выступало бы в чемпионах «средней руки», например, в таких странах, как Португалия, Голландия, Бельгия, Турция, Россия, Украина?

— Не знаю, стала бы она сильнее или нет. Но однозначно у игроков было бы больше опыта. Сейчас сборная Казахстана становится сильнее, потому что «Астана» и «Кайрат», а раньше «Актобе» начали играть в еврокубках, и это влияет на уверенность игроков. Если футболисты поедут в Европу, они увидят другие чемпионаты, другие требования, другой менталитет, это даст им определенный международный опыт. Мы в «Астане» очень требовательны к футболистам. Но наша требовательность не говорит о том, что мы имеем дело с плохими игроками. Просто мы хотим вывести футболистов на более высокий уровень. Это очень важно понимать игрокам.



— Есть ли что-то, что вам не нравится в казахстанском футболе?

— Основное, что мне не нравится — это инфраструктура. Качество полей, раздевалок. Причем, требуется совсем не большой бюджет, чтобы все изменить в лучшую сторону. Любой клуб может исправить подобные недочеты за 2−3 месяца. Если федерация поставит клубы в рамки, что нет качественного поля — ты не допущен играть в Премьер-Лиге, то только тогда ситуация сдвинется. Если нет благоприятных климатических условий, то сделай искусственное поле, как, например, в Астане или Павлодаре. Без хороших полей и инфраструктуры футбол тяжело развивать. Потому что ты один матч играешь на хорошем поле, второй — мяч так прыгает, что даже баскетболист его не остановит. Если будут поля, то качество поднимется. В Болгарии сейчас так: у тебя нет поля, ты не допускаешься к высшему дивизиону, если начал строить, но пока не закончил, то пока играешь там, где есть хорошее поле, но в другом городе. Критерии к инфраструктуре должны быть жесткими.



— Сейчас Андрей Аршавин, а некоторое время назад, Анатолий Тимощук были, своего рода, маркетинговыми трансферами «Кайрата». Согласитесь, что трансферы такого характера принесли алматинцам определенные дивиденды в виде популяризации клуба. Положа руку на сердце, признаем, что игрока такой «звездности» в «Астане» нет. Как вы считаете, стоит ли «Астане» покупать игроков ради увеличения популярности клуба?

— Это не мой вопрос, это дело руководства клуба. Для меня важно, чтобы был хороший игрок, который поможет команде. Нет разницы «звезда» он или нет. Меня радует, что у нас в клубе есть игроки, которые стали «звездами» именно в «Астане», благодаря успешной командной игре.



— Чего не хватило «Астане» в играх групповой стадии Лиги Европы, чтобы решить вопрос с выходом в весеннюю стадию? Игроков, опыта, а может быть, фарта?

— Если мы поднимем наш класс, наш уровень, то тогда мы сможем думать и о выходе из группы. Думаю, что мы должны усилиться, если хотим решать подобные задачи. На данный момент, беря во внимание нынешний состав команды, скажу, что «Астана» не готова выходить из группы. Да, если бы нам чуть-чуть повезло в первом матче против АПОЭЛя и мы бы увезли с Кипра хотя бы ничью, то до последнего были бы у нас шансы бороться за выход.



— Журналисты, порой, критикуют игровой стиль «Астаны», говоря, что у вашей команды рисунок игры, словно, сплошная геометрия — одни прямые линии. Иными словами, витиеватый, комбинационный стиль, которым, например, так славна «Барселона» или московский «Спартак» — не для вас. Как вы считаете, может ли игровой стиль команды влиять на ее привлекательность для потенциальных поклонников клуба?

— Первое — результат. Он всегда стоит во главе угла. Второе — если у тебя есть в составе игроки, как Хави, Иньеста, Месси, ты можешь играть в таком стиле, как «Барселона». У нас стиль другой. В мире очень мало команд, которые могут забивать, проводя атаки через центр. Я люблю обоснованную критику, но если посмотреть результат «Астаны» за 3 последних года, то мы не только в чемпионате выигрываем, но и успешно играем два года подряд в групповых стадиях еврокубков, причем играем с «Атлетико», «Бенфикой», «Галатасараем», «Олимпиакосом». Так что если «Астана» играет плохо и не красиво, то тогда другие казахстанские клубы можно закрывать. Я люблю критику, люблю, когда мне люди говорят правду, но критика должна быть обоснованной. По мне лучше некрасиво и не стильно побеждать, «на зубах», на нервах, чем красиво, комбинационно и концептуально проигрывать.



— Какая мотивация у вас в работе с «Астаной»? Какая мечта движет вами? Верите ли вы, что сможете достичь еще большего со столичным клубом?

— Для меня главная мотивация состоит в повышении качества футбола, в который мы играем, и улучшения игровых качеств футболистов. Также хочу, чтобы «Астана» смогла закрепиться в групповых стадиях еврокубков, а потом, уже думать дальше и о выходе из группы. Верю, что мы с «Астаной» сможем расти, мечтаем выйти в весеннюю стадию еврокубков, привезя на «Астану Арену» европейских грандов топ-уровня. Конечно, нам нельзя забывать и про чемпионат, ведь мы каждый год должны бороться за первое место, ну и задача развивать каждый день себя и футболистов. Совершенствоваться каждый день — наверное, так можно коротко сформулировать мою мотивацию.