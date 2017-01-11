БАТЭ без Сигневича и Гайдучика, брестское «Динамо» с Осучукву. Как ведут себя белорусские клубы на трансферном рынке

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БАТЭ

Пришли / приходят: п Березкин (Нафтан), п Жук (Славия).

Ушли / уходят: в Сороко, з Гайдучик (Астерас, Греция, Д1), п А. Глеб, п Олехнович (Шахтер), н Сигневич (Платаниас, Греция, Д1), н Гордейчук.



Отправив покорять Грецию Гайдучика и Сигневича, чемпионы свою основную деятельность на трансферном рынке еще, видимо, не развернули. Хотя контракты с Березкиным и, возможно, Жуком — та самая стратегия с целью заполучить лучших молодых белорусов. У последнего репутация легкого флангового игрока с толковым дриблингом.



ШАХТЕР

Пришли / приходят: в Сакович (Лида, Д2), з Позняк (Неман), з Золотов (Витебск), п Алексиевич (Панаитоликос, Греция, Д1), п Олехнович (БАТЭ), н Лебедев (Нафтан).

Ушли / уходят: в Котенко, з Юревич, з Игнятиевич, з Кузьменок (Динамо Мн), п Старгородский, п Тимошенко, п Павлов (Днепр), н Осипенко.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="ru" dir="ltr">В Солигорске основной состав будет до конца января. На февраль-начало марта запланированы два зарубежных сбора. ⚒</p>— ФК Шахтер Солигорск (@fcshakhterby) <a href="https://twitter.com/fcshakhterby/status/818488318119837697">9 января 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

У горняков тоже вся бумажная работа на ниве селекции впереди. Исходя из значения потерь, приобретения будут ничуть не меньше — и качеством, и количеством. Любопытно, удастся ли Олегу Кубареву реанимировать талант Олехновича и Алексиевича, давно пребывающих без практики.



ДИНАМО МИНСК

Пришли / приходят: в Климович, з Сачивко (оба — Минск), з Кузьменок (Шахтер), з Назаренко (Динамо Бр), п Лукич (Вождовац, Сербия, Д1), п Гогиташвили (Гандзасар, Армения, Д1), н Демидович (Торпедо-БелАЗ), н Сарока (Городея).

Ушли / уходят: з Козлов (Нафтан), з Концевой, з Мунир, з Сверчинский, з Челядинский, п Шрамченко, п Габовда, п Жуковский (Неман), н Роткович, н Будник, н Зубович.

<aside name="clb13908159" class="teaser teaser_incontent teaser_instagram"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_instagram"> <blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-version="7" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:30.50925925925926% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BPHb9x3gdkn/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">Вадим Демидович подписал контракт с нашим клубом. В минувшем сезоне за 41 матч Вадим заработал 24 балла по системе гол+пас! Желаем Демидовичу, как минимум, повторить свои достижения! #Динамо90 #межсезоньеДинамо</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Фото опубликовано Футбольны клуб Дынама Мiнск (@fcdinamominsk) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2017-01-11T07:46:12+00:00">Янв 10 2017 в 11:46 PST</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//platform.instagram.com/en_US/embeds.js"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908159.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Контуры состава минчан уже просматриваются вполне. Вырисовывается добротный подбор исполнителей для борьбы за медали. Причем на некоторых позициях есть равноценный дубляж. Вот такой вариант: Климович — Бегунов, Сачивко, Кузьменок, Остроух — Премудров (Капленко), Нойок (Лукич) — Корытько, Гогиташвили — Демидович (Николич), Сарока (Хващинский). Есть ощущение, что «Динамо» пошумит еще двумя-тремя звучными приобретениями.



МИНСК

Пришли / приходят: —

Ушли / уходят: в Климович, з Сачивко (оба — Динамо Мн), з Веретило, з Омельянчук, з Трубило, п Макаров, п Легчилин, п Матвеенко, н Чович, н Ковель.



Если все намечающие потери станут явью, то «Минск» разом лишится стартового состава. Альтернативы со стороны пока не видать. Это, впрочем, отнюдь не противоречит планомерному замещению таких игроков своими воспитанниками. Не удивимся, если и нынешней зимой их умеренная часть пополнит основу «горожан».



ТОРПЕДО-БЕЛАЗ

Пришли / приходят: з Павловец (Неман).

Ушли / уходят: з Челядко (Славия), п Голенков, н Демидович (Динамо Мн), н Загинайлов, н Луцевич (Александрия, Украина, Д1).

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="ru" dir="ltr">В новом сезоне "Торпедо-БелАЗ" сохранит тренерский штаб и костяк команды. <a href="https://t.co/xvgvbdFeAH">https://t.co/xvgvbdFeAH</a> <a href="https://t.co/4tgzIyE0gU">pic.twitter.com/4tgzIyE0gU</a></p>— FC Torpedo-BelAZ (@fcTorpedoBelAZ) <a href="https://twitter.com/fcTorpedoBelAZ/status/816551820306903045">4 января 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Расставание с двумя видными бомбардирами ставит перед Игорем Криушенко задачу усиления передней линии. Поиски вариантов на смену Демидовичу и Луцевичу, без сомнения, ведутся вовсю.



ВИТЕБСК

Пришли / приходят: п Рожок (Неман).

Ушли / уходят: з Мараховский, з Золотов (Шахтер), п Лебедев (Динамо Бр), п Шевчук.



Витеблянам удалось сохранить прошлогодний состав, и это кажется тем плацдармом, на котором Сергей Ясинский продолжит выстраивать свое детище с чертами боевитого середняка.



ИСЛОЧЬ

Пришли / приходят: —

Ушли / уходят: в Руденок (Гомель), з Михайлович, з Рочев, п Шагойко (Слуцк), п Денисевич, н Комаровский.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="ru" dir="ltr">Грустная новость?Никита "самый суровый бородач" Рочев покинул <a href="https://twitter.com/hashtag/%D1%84%D0%BA%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D1%87%D1%8C?src=hash">#фкислочь</a>. Говорим спасибо и желаем дальнейших успехов<a href="https://t.co/myTAXh9Pom">https://t.co/myTAXh9Pom</a> <a href="https://t.co/DUYD60GC3o">pic.twitter.com/DUYD60GC3o</a></p>— ФК «Ислочь» (@fcisloch) <a href="https://twitter.com/fcisloch/status/818715775544524801">10 января 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

У «волков» каждая линия осталась без видного игрока. Кажется, это не предел и, кажется, это тревожный симптом. Какой выйдет селекция «Ислочи», даже прогнозировать пока затруднительно.



ДИНАМО БРЕСТ

Пришли / приходят: в Хвин (Минск-д), в Малерб (Руселар, Бельгия, Д2), з Алисейко (Слуцк), з Борисов (Нафтан), п Бабаво (Секонди Хасаакас, Гана, Д1), п Осучукву (Брага, Португалия, Д1), п Лебедев (Витебск), п Федорцов (Барановичи, Д2).

Ушли / уходят: в Аснин, з Назаренко (Динамо Мн).

<aside name="clb13908159" class="teaser teaser_incontent teaser_instagram"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_instagram"> <blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-version="7" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:37.5462962962963% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BPH4-PtFkbZ/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">? Первый комментарий полузащитника "Динамо-Брест" Чиди Осучукву. #fcdb1960</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Фото опубликовано FC Dynamo Brest (@dynamobrest) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2017-01-11T11:59:40+00:00">Янв 11 2017 в 3:59 PST</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//platform.instagram.com/en_US/embeds.js"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908159.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Селекцию брестчан именно такой мы себе, пожалуй, и представляли. Два молодых африканских хавбека Бабаво и Осучукву. Тоже далеко не ветераны Алисейко, Борисов и Лебедев для укрепления тылов. Лучший бомбардир соседних «Барановичей» Федорцов. Все — или с прицелом на последующую продажу, или на вырост.



ГОРОДЕЯ

Пришли / приходят: в Василючек (Гранит, Д2), п Глебко (Слуцк), п Кац (Смолевичи-СТИ, Д2), н Карп (Крумкачы),

Ушли / уходят: в Чесновский, з Халецкий (завершил карьеру), п Милованович, н Сарока (Динамо Мн), н Ковб.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="ru" dir="ltr">Защитник <a href="https://twitter.com/FC_Dinamo_Minsk">@FC_Dinamo_Minsk</a> Семен Шестиловский на правах аренды продолжит следующий сезон в "Городее"<a href="https://twitter.com/hashtag/%D1%84%D0%BA%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D1%8F?src=hash">#фкгородея</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D1%81%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BD%D1%8C%D0%B5?src=hash">#межсезонье</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%84%D0%B5%D1%80%D1%8B?src=hash">#трансферы</a> <a href="https://t.co/6Lt4iflBAP">pic.twitter.com/6Lt4iflBAP</a></p>— FC Gorodeya (@Gorodeya_FC) <a href="https://twitter.com/Gorodeya_FC/status/818509063893958656">9 января 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Кардинально состав «сахарных» вроде бы не изменится. Да и причин тому как-то не видать. Правда, Сергею Яромко предстоит погадать, кого определить на острие атаки вместо бомбардира Сароки.



СЛАВИЯ

Пришли / приходят: в И. Ндойе, з Б. Ндойе (Сьон, Швейцария, Д1), з Челядко (Торпедо-БелАЗ), з Канапацкий, п Шило (Звезда-БГУ, Д2), п Курлович (Гранит, Д2), п Минко (Торпедо-БелАЗ-д), п Хадаркевич, н Сидоренко (оба — Смолевичи-СТИ, Д2),

Ушли / уходят: з Мальцев, з Мосемгвдлишвили, п Султанов, п Жук (БАТЭ), п Кобец, п Котляров, п Шкурко (п), н Кошель, н Воронков.



У мозырян укрепление состав, видимо, снова будет происходить из «низов». На этом фоне экзотично смотрится приезд на Полесье двух сенегальцев. Вратарь Исса Ндойе — двухметровый экс-игрок украинской «Волыни». Под характеристики второго подпадает (совпадение?) Бирама Ндойе — защитник швейцарского «Сьона» и участник группового раунда Лиги Европы-2015/16.



КРУМКАЧЫ

Пришли / приходят: —

Ушли / уходят: в Федоренко, з Щегрикович, з Климович, з Яшин, н В. Глеб, н Карп (Городея).



Пока селекция «воронов» — большая загадка. Но совсем скоро у руля минчан объявится новый наставник, начнутся спарринги — и туман непременно рассеется.



СЛУЦК

Пришли / приходят: в Панкратов, з Жевнеров (оба — Белшина, Д2), з Бургиу (з) (Петрокуб, Молдова, Д1), п Шагойко (Ислочь).

Ушли / уходят: в Лесько, з Алисейко (Слуцк), з Голяткин, з Рудюк, п Глебко (Городея), п Куган, п Милько, п Перепечко.



Случанам предстоит заметно перекраивать состав. Заднюю линию — на три четверти. Среднюю, где отныне нет Глебко и Милько, — тоже. Да и на острие атаки одного Себаи маловато.



НАФТАН

Пришли / приходят: з Козлов (Динамо Мн).

Ушли / уходят: з Борисов (Динамо Бр), з Гунчак (завершил карьеру), п Березкин (БАТЭ), п Клименчук, н Коляев, в Степанов, н Лебедев (Шахтер), п Якимов (Неман).



Новополочане заработали на расставании с молодыми Борисовым и Березкиным, а еще распрощались с тремя легионерами. Судя по всему, комплектоваться «Нафтану» снова будет непросто.



НЕМАН

Пришли / приходят: з Гольцев, з Хвалько, п Квенцер, н Лукашин (все — Лида, Д2), п Гончарук, п Носко (оба — Сморгонь, Д2), п Жуковский (п) (Динамо Мн), п Забелин (Гранит, Д2), п Цеслюкевич (Барановичи, Д2), п Якимов (Нафтан).

Ушли / уходят: з Космынин (Алмалык, Узбекистан, Д1), з Сосновский, з Позняк (Шахтер), з Павловец (Торпедо-БелАЗ), п Рожок (Витебск), п Рудницкий, п Савицкий.



Игорю Ковалевичу, по всей видимости, предстоит разыскивать тандем центрбеков на смену Космынину и Павловцу. А заодно — альтернативу на краях экс-игрокам «молодежки» Позняку и Савицкому.



ГОМЕЛЬ

Пришли / приходят: в Руденок (Ислочь), п Бадоян (Бананц, Армения, Д1).

Ушли / уходят: —.

<aside name="clb13908159" class="teaser teaser_incontent teaser_instagram"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_instagram"> <blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-version="7" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:28.16% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BOob1ZDgLHD/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">Константин Руденок: «Хочу помочь «Гомелю» вернуться на те позиции, которые принадлежат клубу по праву» Вратарь, подписавший на днях контракт с нашим клубом, дал интервью пресс-службе: https://vk.com/wall-13932487_143344 #fcgomel1959</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Фото опубликовано Футбольный клуб «Гомель» (@fcgomel1959) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2016-12-30T06:48:36+00:00">Дек 29 2016 в 10:48 PST</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//platform.instagram.com/en_US/embeds.js"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908159.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Гомельчане сохранили прошлогодний костяк, а еще укрепили его вернувшимися к берегам Сожа Руденком и Бадояном.



ДНЕПР

Пришли / приходят: п Павлов (Шахтер).

Ушли / уходят: н Гаврюшко, з Марков, з Образов, н Юрченко.



Могилевчане пока тратят драгоценное время на то, чтобы определиться с бюджетом и финансовыми возможностями. Как бы не пришлось на трансферном рынке опять подбирать крохи по остаточному принципу….