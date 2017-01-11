«Бешикташ» хочет взять Соболя в аренду на 1,5 года
Украинца очень сильно хотят видеть в Турции.
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«Бешикташ» получил отказ от «Шахтера» по аренде с правом выкупа по окончании сезона Эдуарда Соболя.
Но по информации fanatik.com.tr, турецкий клуб не намерен просто так отказываться от этого варианта усиления защиты. «Орлы» предложили донецкому клубу вариант с арендой на 1,5 года. Ожидается, что «Шахтер» даст положительный ответ «Бешикташу» и уже на этой неделе будут улажены все формальности.
Напомним, что Эдуард Соболь принадлежит «Шахтеру», а за «Зарю» выступает на правах аренды. Ранее главный тренер «Бешикташа» Шенол Гюнеш сообщал, что клуб попытается подписать Соболя, если позволят финансы.
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