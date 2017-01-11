Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-foreign/28386998/
11 января 2017, 10:17 | Футбол: Зарубежный | UA-Football

«Бешикташ» хочет взять Соболя в аренду на 1,5 года

Украинца очень сильно хотят видеть в Турции.

Украинца очень сильно хотят видеть в Турции. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

«Бешикташ» получил отказ от «Шахтера» по аренде с правом выкупа по окончании сезона Эдуарда Соболя.

Но по информации fanatik.com.tr, турецкий клуб не намерен просто так отказываться от этого варианта усиления защиты. «Орлы» предложили донецкому клубу вариант с арендой на 1,5 года. Ожидается, что «Шахтер» даст положительный ответ «Бешикташу» и уже на этой неделе будут улажены все формальности.

Напомним, что Эдуард Соболь принадлежит «Шахтеру», а за «Зарю» выступает на правах аренды. Ранее главный тренер «Бешикташа» Шенол Гюнеш сообщал, что клуб попытается подписать Соболя, если позволят финансы.

Бешикташ
Новости Матчи Состав Статистика
Шахтер Д
Новости Матчи Состав Статистика
Все спортивные новости Украины
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Зарубежного футбола

Еще 7 новостей  Все новости
10.01.2017

Шахтер назвал сумму, за которую отпустит лидера своей защиты

Динамо пытается купить игрока сборной Венгрии

ФИФА определила лучший гол 2016-го года. Видео