«Бешикташ» хочет взять Соболя в аренду на 1,5 года

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«Бешикташ» получил отказ от «Шахтера» по аренде с правом выкупа по окончании сезона Эдуарда Соболя.

Но по информации fanatik.com.tr, турецкий клуб не намерен просто так отказываться от этого варианта усиления защиты. «Орлы» предложили донецкому клубу вариант с арендой на 1,5 года. Ожидается, что «Шахтер» даст положительный ответ «Бешикташу» и уже на этой неделе будут улажены все формальности.

Напомним, что Эдуард Соболь принадлежит «Шахтеру», а за «Зарю» выступает на правах аренды. Ранее главный тренер «Бешикташа» Шенол Гюнеш сообщал, что клуб попытается подписать Соболя, если позволят финансы.