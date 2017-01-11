Чичулин возвращается в «Атырау»

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— Были предложения от нескольких клубов, но выбор пал на «Атырау». Спустя год решил вернуться. Задачи у команды в сезоне-2017 серьёзные. Поэтому выбрал лучшее для себя. Контракт уже обговорили, — сказал Чичулин Sportsffa.kz.



Чичулин известен по выступлениям за «Женис», «Астану», «Актобе». павлодарский «Иртыш», «Атырау», кокшеатауский «Окжетпес» и турецкий «Гиресунспор».