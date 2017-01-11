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11 января 2017, 10:08 | Футбол: Зарубежный | Sports.kz

Чичулин возвращается в «Атырау»

32-летний казахстанский защитник Антон Чичулин продолжит карьеру в «Атырау», пишет Sports.kz.

32-летний казахстанский защитник Антон <span class=error>Чичулин</span> продолжит карьеру в <span class=error>Атырау</span> пишет Sports.kz. Увеличить
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— Были предложения от нескольких клубов, но выбор пал на «Атырау». Спустя год решил вернуться. Задачи у команды в сезоне-2017 серьёзные. Поэтому выбрал лучшее для себя. Контракт уже обговорили, — сказал Чичулин Sportsffa.kz.

Чичулин известен по выступлениям за «Женис», «Астану», «Актобе». павлодарский «Иртыш», «Атырау», кокшеатауский «Окжетпес» и турецкий «Гиресунспор».

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