Чичулин возвращается в «Атырау»
32-летний казахстанский защитник Антон Чичулин продолжит карьеру в «Атырау», пишет Sports.kz.
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— Были предложения от нескольких клубов, но выбор пал на «Атырау». Спустя год решил вернуться. Задачи у команды в сезоне-2017 серьёзные. Поэтому выбрал лучшее для себя. Контракт уже обговорили, — сказал Чичулин Sportsffa.kz.
Чичулин известен по выступлениям за «Женис», «Астану», «Актобе». павлодарский «Иртыш», «Атырау», кокшеатауский «Окжетпес» и турецкий «Гиресунспор».
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