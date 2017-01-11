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11 января 2017, 9:47 | Футбол: Зарубежный | Comments.ua

Коноплянка забил победный гол за «Шальке»

«Шальке» в товарищеском матче обыграл бельгийский «Остенде».

<span class=error>Шальке</span> в товарищеском матче обыграл бельгийский Остенде. Увеличить
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Поединок прошел во вторник в испанском городе Бенидорм и завершился со счетом 2:1 в пользу «Шальке», сообщает «Сегодня».

Бельгийцы первыми открыли счет в матче: на 21-й минуте отличился Никлас Педерсен.

Через десять минут «Остенде» остался в меньшинстве. На 40-й минуте Леон Горецка сравнял счет, а на 46-й минуте точку в матче поставил украинский полузащитник Евгений Коноплянка.

«С хорошим настроением возвращаемся после сборов домой», — коротко прокомментировал Коноплянка.

14 января «Шальке» проведет еще один товарищеский матч в Германии, а 21 января матчем против «Ингольштадта» возобновит борьбу в Бундеслиге.

Шальке-04
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