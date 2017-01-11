«Тобол» подписал защитника сборной Казахстана

Воспитанник украинского футбола с 2013 года стал казахстанцем, приняв гражданство с переходом в карагандинский «Шахтер». «Футбольную прописку» Малый получил благодаря регулярным выступлениям за сборную Казахстана. На его счету к сегодняшнему дню уже 17 матчей.



Угольная столица дала уроженцу Луганска не только новый паспорт, но и два важных трофея — Кубок и Суперкубок РК.



Вместе с карагандинцами Малый участвовал в Лиге Чемпионов и Лиге Европы. Затем у защитника был сезон в «Ордабасы» и половина сезона в «Иртыше». Павлодарцев он защищал 14 матчей в 2016 году. В последний раз вышел в разгромном матче «Иртыш» 4:1 «Актобе» 15 июня, а уже 5 июля появился в заявке «Астаны» на матче с «Окжетпесом». Как видно тренерскому штабу Стойлова Сергей понадобился к евро-матчам, учитывая богатый в этой части опыт Малого в Караганде. В оставшееся время в чемпионате Казахстана за столичный клуб Сергей Малый провел всего 7 матчей, зато прошел с ним весь путь по Лиге Чемпионов и Лиге Европы.



С костанайским «Тоболом» Малый подписал контракт сроком на 1 год. Игровой номер пока не выбрал.