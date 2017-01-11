Хамес отказался переходить в китайский «Хэбэй Чайна Форчун», тренируемый Пеллегрини

По информации испанской газеты AS, главный тренер «Хэбэй Чайна Форчун» Мануэль Пеллегрини был очень заинтересован в трансфере колумбийца, однако, игрок не пожелал продолжать карьеру в Китае, несмотря на предлагаемую зарплату в десять раз больше той, которую полузащитник получает в «Реале».

На данный момент годовой оклад Хамеса составляет € 3,5 млн, в то время как в Китае он мог бы зарабатывать € 30 млн за сезон. Причем «Хэбэй» был готов отдать за игрока € 80 млн — столько же, сколько «сливочные» заплатили «Монако» два года назад. После первоначального отказа китайский клуб увеличил предложение до € 110 млн, но колумбиец лично заявил, что переход не состоится, и потенциальные покупатели были вынуждены отступить.

В 17 турах Примеры нынешнего сезона 10-й номер «Реала» принял участие в девяти матчах, выйдя на поле в основном составе в четырех из них, и стал автором одного гола и трех результативных передач.