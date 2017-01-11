Хамес отказался переходить в китайский «Хэбэй Чайна Форчун», тренируемый Пеллегрини
Полузащитник мадридского «Реала» Хамес Родригес отказался от соблазнительного контракта китайского клуба «Хэбэй Чайна Форчун».
По информации испанской газеты AS, главный тренер «Хэбэй Чайна Форчун» Мануэль Пеллегрини был очень заинтересован в трансфере колумбийца, однако, игрок не пожелал продолжать карьеру в Китае, несмотря на предлагаемую зарплату в десять раз больше той, которую полузащитник получает в «Реале».
На данный момент годовой оклад Хамеса составляет € 3,5 млн, в то время как в Китае он мог бы зарабатывать € 30 млн за сезон. Причем «Хэбэй» был готов отдать за игрока € 80 млн — столько же, сколько «сливочные» заплатили «Монако» два года назад. После первоначального отказа китайский клуб увеличил предложение до € 110 млн, но колумбиец лично заявил, что переход не состоится, и потенциальные покупатели были вынуждены отступить.
В 17 турах Примеры нынешнего сезона 10-й номер «Реала» принял участие в девяти матчах, выйдя на поле в основном составе в четырех из них, и стал автором одного гола и трех результативных передач.
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