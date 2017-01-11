Экс-игрок «Иртыша» может продолжить карьеру в Дании
Сенегальский нападающий Байе Джибби Фаль, чей контракт с павлодарским клубом истек в конце года, может продолжить карьеру в Дании, сообщает корреспондент KazFootball.kz.
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— Мой контракт с «Иртышом» истек, так что теперь я поиске вариантов. Пока я нахожусь в Сенегале со своей семьей. Сейчас я открыт для всех предложений. Могу вернуться в Данию, но пока не стану ничего комментировать, — рассказал Фаль в интервью tipsbladet.dk.
31-летний нападающий в последний раз играл в Суперлиге в сезоне 2014/15, тогда в 24 матчах за «Рандерс» он отличился 9 раз.
В прошлом сезоне Байе Джибби Фаль провел 25 матчей за «Иртыш», забил 2 гола.
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