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11 января 2017, 1:47 | Футбол: Зарубежный | Р-Спорт

«Атлетико» прошел «Лас-Пальмас» в 1/8 финала Кубка Испании по футболу

МОСКВА, 11 янв — Р-Спорт. Футболисты мадридского «Атлетико» уступили «Лас-Пальмасу» во втором матче 1/8 финала Кубка Испании, но по сумме двух встреч прошли в четвертьфинал.

Футболисты мадридского <span class=error>Атлетико</span> уступили <span class=error>Лас</span>-<span class=error>Пальмасу</span> во втором матче 1/8 финала Кубка Испании но по сумме двух встреч прошли в четвертьфинал. Увеличить
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Встреча, прошедшая в Мадриде, завершилась победой гостей со счетом 3:2. В составе «Лас-Пальмаса» дубль на счету Марко Ливайи (57-я и 89-я минуты), еще один мяч забил Матео Гарсия (90+3). У «Атлетико» забивали Антуан Гризманн (49) и Анхель Корреа (61).

В первом матче «Атлетико» добился гостевой победы со счетом 2:0. По сумме встреч (4−3) столичный клуб проходит дальше.

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