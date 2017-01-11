«Атлетико» прошел «Лас-Пальмас» в 1/8 финала Кубка Испании по футболу
МОСКВА, 11 янв —
Р-Спорт. Футболисты мадридского «Атлетико» уступили «Лас-Пальмасу» во втором матче 1/8 финала Кубка Испании, но по сумме двух встреч прошли в четвертьфинал.
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Встреча, прошедшая в Мадриде, завершилась победой гостей со счетом 3:2. В составе «Лас-Пальмаса» дубль на счету Марко Ливайи (57-я и 89-я минуты), еще один мяч забил Матео Гарсия (90+3). У «Атлетико» забивали Антуан Гризманн (49) и Анхель Корреа (61).
В первом матче «Атлетико» добился гостевой победы со счетом 2:0. По сумме встреч (4−3) столичный клуб проходит дальше.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter