«Атлетико» прошел «Лас-Пальмас» в 1/8 финала Кубка Испании по футболу

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Встреча, прошедшая в Мадриде, завершилась победой гостей со счетом 3:2. В составе «Лас-Пальмаса» дубль на счету Марко Ливайи (57-я и 89-я минуты), еще один мяч забил Матео Гарсия (90+3). У «Атлетико» забивали Антуан Гризманн (49) и Анхель Корреа (61).

В первом матче «Атлетико» добился гостевой победы со счетом 2:0. По сумме встреч (4−3) столичный клуб проходит дальше.