«Монако» в серии пенальти обыграл «Сошо» в четвертьфинале французского Кубка лиги
МОСКВА, 11 янв —
Р-Спорт. Футболисты «Монако» в серии пенальти обыграли выступающий во втором дивизионе «Сошо» в четвертьфинале французского Кубка лиги.
Основное время встречи, прошедшей в Монбельяре, завершилось со счетом 1:1. На гол Фанева Андриатсима на 16-й минуте «Монако» ответил точным ударом Жоао Моутинью на 83-й.
В серии пенальти удачливее оказались монегаски. Победный удар исполнил Джибриль Сидибе.
Ранее «Нанси» нанес поражение «Нанту» — 2:0. Еще два участника полуфинала определятся в матчах «Бордо» — «Генгам» и «ПСЖ» — «Мец». Обе игры пройдут 11 января.