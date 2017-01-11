Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-foreign/28384633/
11 января 2017, 1:45 | Футбол: Зарубежный | Р-Спорт

«Монако» в серии пенальти обыграл «Сошо» в четвертьфинале французского Кубка лиги

МОСКВА, 11 янв — Р-Спорт. Футболисты «Монако» в серии пенальти обыграли выступающий во втором дивизионе «Сошо» в четвертьфинале французского Кубка лиги.

Основное время встречи, прошедшей в Монбельяре, завершилось со счетом 1:1. На гол Фанева Андриатсима на 16-й минуте «Монако» ответил точным ударом Жоао Моутинью на 83-й.

В серии пенальти удачливее оказались монегаски. Победный удар исполнил Джибриль Сидибе.

Ранее «Нанси» нанес поражение «Нанту» — 2:0. Еще два участника полуфинала определятся в матчах «Бордо» — «Генгам» и «ПСЖ» — «Мец». Обе игры пройдут 11 января.

Сошо
Новости Матчи Состав
Монако
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Зарубежного футбола

Еще 7 новостей  Все новости
10 января

Игорь Ларионов: мои дети уже больше американцы, чем россияне

Фигуристка Медведева: японки часто падают в обморок при виде фигуристов

Женитьба Пелагеи и Телегина вошла в топ-10 самых громких свадеб года