«Монако» в серии пенальти обыграл «Сошо» в четвертьфинале французского Кубка лиги

Основное время встречи, прошедшей в Монбельяре, завершилось со счетом 1:1. На гол Фанева Андриатсима на 16-й минуте «Монако» ответил точным ударом Жоао Моутинью на 83-й.

В серии пенальти удачливее оказались монегаски. Победный удар исполнил Джибриль Сидибе.

Ранее «Нанси» нанес поражение «Нанту» — 2:0. Еще два участника полуфинала определятся в матчах «Бордо» — «Генгам» и «ПСЖ» — «Мец». Обе игры пройдут 11 января.