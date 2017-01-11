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11 января 2017, 1:08 | Футбол: Зарубежный | Р-Спорт

«Манчестер Юнайтед» обыграл «Халл» в первом матче полуфинала Кубка английской лиги

МОСКВА, 11 янв — Р-Спорт. Футболисты «Манчестер Юнайтед» обыграли «Халл Сити» в первом матче полуфинала Кубка английской лиги.

МОСКВА 11 <span class=error>янв</span> — <nobr>Р-Спорт.</nobr> Футболисты Манчестер Юнайтед обыграли <span class=error>Халл</span> Сити в первом матче полуфинала Кубка английской лиги. Увеличить
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Встреча, прошедшая в Манчестере, завершилась победой хозяев поля со счетом 2:0. Голами отметились Хуан Мата (на 56-й минуте) и Маруан Феллайни (87).

Ответная игра пройдет 26 января на поле «Халла».

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