«Манчестер Юнайтед» обыграл «Халл» в первом матче полуфинала Кубка английской лиги
МОСКВА, 11 янв —
Р-Спорт. Футболисты «Манчестер Юнайтед» обыграли «Халл Сити» в первом матче полуфинала Кубка английской лиги.
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Встреча, прошедшая в Манчестере, завершилась победой хозяев поля со счетом 2:0. Голами отметились Хуан Мата (на 56-й минуте) и Маруан Феллайни (87).
Ответная игра пройдет 26 января на поле «Халла».
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