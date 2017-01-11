«Наполи» победил «Специю» и вышел в четвертьфинал Кубка Италии

В составе «партенопейцев» голами отличились Пётр Зелиньски, Эмануэле Джаккерини и Маноло Габбьядини, за гостей единственный мяч на свой счёт записал Антонио Пикколо.



«Наполи» вышел в четвертьфинал Кубка Италии, где сыграет с победителем пары «Фиорентина» — «Кьево». Матч между этими командами пройдёт 11 января.