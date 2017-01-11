«Наполи» победил «Специю» и вышел в четвертьфинал Кубка Италии
«Наполи» одержал победу над «Специей» в 1/8 финала Кубка Италии. Встреча прошла в Неаполе на стадионе «Сан-Паоло» и закончилась со счётом 3:1.
В составе «партенопейцев» голами отличились Пётр Зелиньски, Эмануэле Джаккерини и Маноло Габбьядини, за гостей единственный мяч на свой счёт записал Антонио Пикколо.
«Наполи» вышел в четвертьфинал Кубка Италии, где сыграет с победителем пары «Фиорентина» — «Кьево». Матч между этими командами пройдёт 11 января.
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