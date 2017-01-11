«Мы уже встречались с “Ливерпулем” в АПЛ — это сильная и организованная команда. Многое будет зависеть от владения мячом, этот компонент упрощает задачу контроля над игрой. “Ливерпуль” умеет распоряжаться мячом, здорово прессинговать и при этом обладает техничными игроками — это интересное сочетание. Полуфинал — отличный вызов для нашей команды, хотим показать максимум и порадовать болельщиков», — цитирует Пюэля Sky Sports.