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11 января 2017, 0:33 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Пюэль: В матче «Саутгемптон» — «Ливерпуль» многое решит владение мячом

Главный тренер «Саутгемптона» Клод Пюэль поделился ожиданиями от предстоящего 1-го полуфинального матча Кубка английской лиги с «Ливерпуем» (11 января). Встреча состоится в Саутгемптоне.

«Мы уже встречались с “Ливерпулем” в АПЛ — это сильная и организованная команда. Многое будет зависеть от владения мячом, этот компонент упрощает задачу контроля над игрой. “Ливерпуль” умеет распоряжаться мячом, здорово прессинговать и при этом обладает техничными игроками — это интересное сочетание. Полуфинал — отличный вызов для нашей команды, хотим показать максимум и порадовать болельщиков», — цитирует Пюэля Sky Sports.

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