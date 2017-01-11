«Борнмут» постарается арендовать Терри в январе
Защитник «Челси» Джон Терри может завершить сезон в составе «Борнмута» на правах аренды, сообщает Telegraph.
Клуб заинтересован в приглашении 36-летнего футболиста после того, как лондонцы отозвали из аренды защитника Натана Аке. Британец пропустит один матч
Ранее стало известно, что «Челси» не собирается продлевать контракт с Терри, таким образом, текущий сезон станет для него последним в футболке лондонцев. В чемпионате Англии-2016/17 на его счету 5 матчей, в которых он не отметился результативными действиями.
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