«Борнмут» постарается арендовать Терри в январе

Клуб заинтересован в приглашении 36-летнего футболиста после того, как лондонцы отозвали из аренды защитника Натана Аке. Британец пропустит один матч из-за дисквалификации от Футбольной ассоциации Англии. Терри был удален с поля за подкат в матче 3-го раунда Кубка Англии против «Петерборо» (3:1).

Ранее стало известно, что «Челси» не собирается продлевать контракт с Терри, таким образом, текущий сезон станет для него последним в футболке лондонцев. В чемпионате Англии-2016/17 на его счету 5 матчей, в которых он не отметился результативными действиями.