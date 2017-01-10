Луис Энрике поддержал решение игроков «Барселоны» не посещать церемонию ФИФА
Главный тренер «Барселоны» Луис Энрике поддержал решение своих игроков не посещать церемонию награждения ФИФА ввиду подготовки к матчу 1/8 финала Кубка Испании против «Атлетика». Встреча состоится 11 января. На мероприятие ФИФА не приехал ни один игрок каталонского клуба.
— Посещать церемонию или нет — это личный выбор каждого, — цитирует Marca Энрике. — Как тренер я поддерживаю решение своих игроков. Я поддержал бы их в любом случае, а в этой ситуации — на все сто процентов. Ведь завтра у нас очень важная игра.
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