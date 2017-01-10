Луис Энрике поддержал решение игроков «Барселоны» не посещать церемонию ФИФА

— Посещать церемонию или нет — это личный выбор каждого, — цитирует Marca Энрике. — Как тренер я поддерживаю решение своих игроков. Я поддержал бы их в любом случае, а в этой ситуации — на все сто процентов. Ведь завтра у нас очень важная игра.