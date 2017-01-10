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10 января 2017, 23:49 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

«МЮ» согласился продать Шнейдерлена «Эвертону» за € 25,3 млн

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Морган Шнейдерлен близок к переходу в «Эвертон». Стороны договорились о трансфере 27-летнего футболиста за £ 22 млн (€ 25,3 млн), утверждает Sky Sports. В ближайшее время сделка будет завершена.

В нынешнем сезоне французский полузащитник принял участие в 3 матчах АПЛ, проведя на поле 11 минут.

На сегодня «Эвертон» занимает седьмое место в турнирной таблице АПЛ, набрав 30 очков в 20 матчах.

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