«Лион» начал переговоры с «МЮ» о трансфере Депая
«Лион» хочет приобрести нападающего «Манчестер Юнайтед» Мемфиса Депая. Французский клуб начал переговоры с манкунианцами о переходе нидерландского футболиста, информирует журналист Footmercato Халид Карури.
Сообщается, что в руководстве «Лиона» разделились мнения о необходимости перехода Депая, но сам 22-летний футболист был бы не против продолжить карьеру в Лиге 1.
Ранее в СМИ появлялась информация, что одним из главных претендентов на Депая является московский «Спартак». В нынешнем сезоне АПЛ Мемфис провёл на поле всего 20 минут и получил одну жёлтую карточку.
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