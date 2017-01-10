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10 января 2017, 23:58 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

«Лион» начал переговоры с «МЮ» о трансфере Депая

«Лион» хочет приобрести нападающего «Манчестер Юнайтед» Мемфиса Депая. Французский клуб начал переговоры с манкунианцами о переходе нидерландского футболиста, информирует журналист Footmercato Халид Карури.

Сообщается, что в руководстве «Лиона» разделились мнения о необходимости перехода Депая, но сам 22-летний футболист был бы не против продолжить карьеру в Лиге 1.

Ранее в СМИ появлялась информация, что одним из главных претендентов на Депая является московский «Спартак». В нынешнем сезоне АПЛ Мемфис провёл на поле всего 20 минут и получил одну жёлтую карточку.

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