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10 января 2017, 23:33 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Бонуччи вернулся в строй спустя 1,5 месяца и готов сыграть с «Аталантой»

Защитник «Ювентуса» Леонардо Бонуччи, который получил травму подколенного сухожилия в матче 14-го тура итальянской Серии А с «Дженоа» (1:3), вернулся в строй спустя полтора месяца, информирует официальный сайт «Ювентуса».

Бонуччи попал в заявку туринского клуба на предстоящий домашний матч 1/8 финала Кубка Италии с «Аталантой», который состоится 11 января.

В нынешнем розыгрыше итальянской Серии А 29-летний футболист провёл 12 матчей, в которых забил один гол и получил две жёлтые карточки.

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