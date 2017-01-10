Воро будет возглавлять «Валенсию» до конца сезона

«Клуб хочет подтвердить свою полную поддержку Воро в качестве тренера команды. Воро будет руководить командой до конца сезона. Мы верим, что нынешний тренерский штаб сумеет преодолеть существующие проблемы», — информирует официальный сайт клуба.



«Валенсия» (13 очков) занимает 17-е место в турнирной таблице чемпионате Испании и имеет игру в запасе, опережая зону вылета на одно очко.