Воро будет возглавлять «Валенсию» до конца сезона
«Валенсия» выступила с официальным заявлением в поддержку исполняющего обязанности главного тренера Сальвадора Гонсалеса Воро.
«Клуб хочет подтвердить свою полную поддержку Воро в качестве тренера команды. Воро будет руководить командой до конца сезона. Мы верим, что нынешний тренерский штаб сумеет преодолеть существующие проблемы», — информирует официальный сайт клуба.
«Валенсия» (13 очков) занимает 17-е место в турнирной таблице чемпионате Испании и имеет игру в запасе, опережая зону вылета на одно очко.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter