«Нанси» вышел в полуфинал Кубка французской лиги, Черник отыграл на ноль

На 31-й минуте Морис Дал вывел «Нанси» вперёд. На исходе первого тайма Жоффре Кюффо удвоил преимущество гостей.



«Нанси» вышел в полуфинал Кубка французской лиги и узнает своего следующего соперника по результатам жеребьёвки. «Нант» покинул турнир.