«Нанси» вышел в полуфинал Кубка французской лиги, Черник отыграл на ноль
«Нанси» выиграл у «Нанта» в матче ¼ финала Кубка французской лиги. Встреча проходила в Нанте на стадионе «Ля Божуар — Луи Фонтено» и завершилась со счётом 2:0 в пользу гостей. Белорусский вратарь «Нанси» Сергей Черник отыграл на ноль.
На 31-й минуте Морис Дал вывел «Нанси» вперёд. На исходе первого тайма Жоффре Кюффо удвоил преимущество гостей.
«Нанси» вышел в полуфинал Кубка французской лиги и узнает своего следующего соперника по результатам жеребьёвки. «Нант» покинул турнир.
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