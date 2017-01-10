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10 января 2017, 23:23 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

«Нанси» вышел в полуфинал Кубка французской лиги, Черник отыграл на ноль

«Нанси» выиграл у «Нанта» в матче ¼ финала Кубка французской лиги. Встреча проходила в Нанте на стадионе «Ля Божуар — Луи Фонтено» и завершилась со счётом 2:0 в пользу гостей. Белорусский вратарь «Нанси» Сергей Черник отыграл на ноль.

На 31-й минуте Морис Дал вывел «Нанси» вперёд. На исходе первого тайма Жоффре Кюффо удвоил преимущество гостей.

«Нанси» вышел в полуфинал Кубка французской лиги и узнает своего следующего соперника по результатам жеребьёвки. «Нант» покинул турнир.

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