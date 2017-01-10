Шевченко: Фергюсон отметил огромный вклад Лобановского в развитие футбола

«Я пообщался с Клаудио Раньери, Алексом Фергюсоном. Мы разговаривали, наверное, больше получаса. Фергюсон вспомнил Лобановского, он в разговоре со мной отметил тот огромный вклад, который внёс Валерий Васильевич в развитие игры. Мне было очень приятно это слышать.



Ну, а Клаудио мы поздравили с победой, я за него голосовал. Это невероятно удачный год для Раньери, он сделал то, что казалось абсолютно невозможным, — победил в одной из сильнейших лиг мира с маленькой командой без звёзд. Это возвращает нас всех к сути самого футбола — в этой игре побеждают не только деньги, как это может показаться сегодня, а прежде всего те, кто больше хочет победить. Так же заслуженно получил свой приз Криштиану Роналду. Это очень успешный год в его карьере. Он завоевал главные титулы и, что важно, продемонстрировал удивительную стабильность. Провести 80 матчей на таком высоком уровне — это большое достижение», — цитирует Шевченко сайт ФФУ.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="uk" dir="ltr">Шевченко прокоментував новий формат Чемпіонату cвіту<a href="https://t.co/vVSeIrfKTP">https://t.co/vVSeIrfKTP</a> <a href="https://t.co/yVM6iDyUxu">pic.twitter.com/yVM6iDyUxu</a></p>— ФФУ/FFU (@FFUKRAINE) <a href="https://twitter.com/FFUKRAINE/status/818894243649454089">10 января 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>