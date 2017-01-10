Шевченко: Фергюсон отметил огромный вклад Лобановского в развитие футбола
Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко, который присутствовал на церемонии вручения наград по версии ФИФА в Цюрихе, рассказал о беседе с легендарным наставником «Манчестер Юнайтед» сэром Алексом Фергюсоном, который вспомнил Валерия Лобановского.
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«Я пообщался с Клаудио Раньери, Алексом Фергюсоном. Мы разговаривали, наверное, больше получаса. Фергюсон вспомнил Лобановского, он в разговоре со мной отметил тот огромный вклад, который внёс Валерий Васильевич в развитие игры. Мне было очень приятно это слышать.
Ну, а Клаудио мы поздравили с победой, я за него голосовал. Это невероятно удачный год для Раньери, он сделал то, что казалось абсолютно невозможным, — победил в одной из сильнейших лиг мира с маленькой командой без звёзд. Это возвращает нас всех к сути самого футбола — в этой игре побеждают не только деньги, как это может показаться сегодня, а прежде всего те, кто больше хочет победить. Так же заслуженно получил свой приз Криштиану Роналду. Это очень успешный год в его карьере. Он завоевал главные титулы и, что важно, продемонстрировал удивительную стабильность. Провести 80 матчей на таком высоком уровне — это большое достижение», — цитирует Шевченко сайт ФФУ.
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