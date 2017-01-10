FA предъявила обвинения Санья из-за записи о судействе в соцсети
Защитник «Манчестер Сити» Бакари Санья привлёк внимание Футбольной ассоциации Англии после своих слов о судействе матча против «Бёрнли» (2:1) в 20-м туре АПЛ.
FA предъявила игроку обвинения в недопустимом поведении, информирует сайт организации. Теперь Санья должен предоставить FA объяснения своего поступка.
По окончании игры француз оставил в своём «инстаграме» запись следующего содержания: «Вдесятером против двенадцати, но мы всё равно сражались и победили как команда». Таким образом Санья намекнул на действия главного судьи встречи Ли Мэйсона, в первом тайме удалившего полузащитника хозяев Фернандиньо. Впоследствии футболист отредактировал пост и убрал слова про численное соотношение сил на поле.
|2.01.2017 18:00
|Зрители 54463
|основной раунд: 20-й тур
|Etihad Stadium (City of Manchester Stadium)
|Манчестер Сити
|2:1
|Бернли
|Первый тайм: 0:0
Главные тренеры
|Хосеп Гвардьола
|Шон Дайч
Голы
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Составы
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Статистика
|4
|Желтые карточки
|3
|1
|Красные карточки
|0
|14
|Удары (всего)
|11
|3
|Удары в створ
|3
|8
|Угловые
|8
|11
|Фолы
|11
|3
|Офсайды
|3
Судьи
|Главный судья
|Ли Мэйсон (Англия)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
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