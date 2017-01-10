FA предъявила обвинения Санья из-за записи о судействе в соцсети

FA предъявила игроку обвинения в недопустимом поведении, информирует сайт организации. Теперь Санья должен предоставить FA объяснения своего поступка.



По окончании игры француз оставил в своём «инстаграме» запись следующего содержания: «Вдесятером против двенадцати, но мы всё равно сражались и победили как команда». Таким образом Санья намекнул на действия главного судьи встречи Ли Мэйсона, в первом тайме удалившего полузащитника хозяев Фернандиньо. Впоследствии футболист отредактировал пост и убрал слова про численное соотношение сил на поле.