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10 января 2017, 21:37 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Киевское «Динамо» попало под списание средств в Приватбанке

Киевское «Динамо» попало под списание средств в Приватбанке во время его национализации, потому что было признано связанным лицом. Об этом говорится в определении Окружного административного суда Киева от 28 декабря.

Киевское Динамо попало под списание средств в <span class=error>Приватбанке</span> во время его национализации потому что было признано связанным лицом. Увеличить
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13 декабря 2016 года комиссия НБУ по вопросам определения связанных с банком лиц признала «Динамо» связанным с Приватбанком лицом, и 19 марта временная администрация провела процедуру принудительной конвертации в капитал банка вкладов связанных лиц. Как следует из определения суда, процедура списания средств коснулась и «Динамо».

Сколько именно денег потеряло «Динамо», в определении не говорится.

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