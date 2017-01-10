Киевское «Динамо» попало под списание средств в Приватбанке

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13 декабря 2016 года комиссия НБУ по вопросам определения связанных с банком лиц признала «Динамо» связанным с Приватбанком лицом, и 19 марта временная администрация провела процедуру принудительной конвертации в капитал банка вкладов связанных лиц. Как следует из определения суда, процедура списания средств коснулась и «Динамо».



Сколько именно денег потеряло «Динамо», в определении не говорится.