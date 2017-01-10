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10 января 2017, 21:41 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

«Халл» арендует Ниасса у «Эвертона» с опцией выкупа за € 11,5 млн

Нападающий «Эвертона» Байе Умар Ниасс продолжит карьеру в «Халл Сити». «Тигры» арендуют форварда с последующим правом выкупа за £ 10 млн (€ 11,5 млн), утверждает Guardian. «Халл» будет платить игроку всю зарплату — £ 55 тыс. в неделю.

Ранее появилась информация, что московский ЦСКА хочет арендовать 26-летнего сенегальца, который в феврале 2016 года был куплен «Эвертоном» у «Локомотива» за € 17,9 млн. В сезоне-2015/16 Ниасс провёл за «Эвертон» семь матчей, в текущем сезоне — ни одного.

«Халл Сити» занимает последнее место в таблице АПЛ, набрав 13 очков в 20 матчах.

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