«Севилья» арендовала Йоветича у «Интера» с правом выкупа
Нападающий миланского «Интера» Стеван Йоветич перешёл на правах аренды в «Севилью».
Аренда футболиста будет действовать до конца нынешнего сезона, однако у андалусского клуба будет возможность выкупить трансферный лист Йоветича по окончании аренды, информирует официальный сайт испанского клуба.
Контракт 27-летнего Йоветича с «Интером» действует до лета 2019 года. В конце декабря сообщалось, что московский «Спартак» готов выложить за Стевана € 15 млн, а ему — € 3,5 млн в год.
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