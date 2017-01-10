«Севилья» арендовала Йоветича у «Интера» с правом выкупа

Аренда футболиста будет действовать до конца нынешнего сезона, однако у андалусского клуба будет возможность выкупить трансферный лист Йоветича по окончании аренды, информирует официальный сайт испанского клуба.



Контракт 27-летнего Йоветича с «Интером» действует до лета 2019 года. В конце декабря сообщалось, что московский «Спартак» готов выложить за Стевана € 15 млн, а ему — € 3,5 млн в год.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="es" dir="ltr">OFICIAL l <a href="https://twitter.com/sjovetic">@sjovetic</a> el segundo refuerzo invernal ➡ <a href="https://t.co/kiMn16OI2W">https://t.co/kiMn16OI2W</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/SevillaFC?src=hash">#SevillaFC</a> <a href="https://t.co/3Hbu0GSYmP">pic.twitter.com/3Hbu0GSYmP</a></p>— Sevilla Fútbol Club (@SevillaFC) <a href="https://twitter.com/SevillaFC/status/818867266456604673">10 января 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>