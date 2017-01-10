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10 января 2017, 20:55 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

«Севилья» арендовала Йоветича у «Интера» с правом выкупа

Нападающий миланского «Интера» Стеван Йоветич перешёл на правах аренды в «Севилью».

Аренда футболиста будет действовать до конца нынешнего сезона, однако у андалусского клуба будет возможность выкупить трансферный лист Йоветича по окончании аренды, информирует официальный сайт испанского клуба.

Контракт 27-летнего Йоветича с «Интером» действует до лета 2019 года. В конце декабря сообщалось, что московский «Спартак» готов выложить за Стевана € 15 млн, а ему — € 3,5 млн в год.

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