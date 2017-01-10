Экс-защитник «Томи» Яблонски подписал контракт с «Левски»

Предыдущим клубом защитника была «Томь», с которой Яблонски расторг контракт этой зимой. В нынешнем розыгрыше РФПЛ Яблонски провёл шесть матчей (пять — с первых минут) и получил две жёлтые карточки.



«Левски» занимает второе место в чемпионате Болгарии, набрав 43 очка в 19 матчах.

