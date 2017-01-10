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10 января 2017, 21:15 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Экс-защитник «Томи» Яблонски подписал контракт с «Левски»

Защитник Давид Яблонски, начинавший нынешний сезон в «Томи», продолжит карьеру в Болгарии. 25-летний футболист подписал контракт на два с половиной года с «Левски», информирует сайт клуба.

Предыдущим клубом защитника была «Томь», с которой Яблонски расторг контракт этой зимой. В нынешнем розыгрыше РФПЛ Яблонски провёл шесть матчей (пять — с первых минут) и получил две жёлтые карточки.

«Левски» занимает второе место в чемпионате Болгарии, набрав 43 очка в 19 матчах.

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