Месут Озил: До сих пор жду, когда «Арсенал» предложит мне 10-й номер

Напомним, игрок сборной Англии покинул «пушкарей» минувшим летом, и стал игроком «Борнмута» на правах аренды.

«Прошлым летом Джек покинул команду и его номер остается свободным. До сих пор жду, когда мне его предложат», — сказал Озил, слова которого приводит Kicker.