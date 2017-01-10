Терри дисквалифицирован на один матч за удаление в Кубке Англии

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36-летний футболист получил красную карточку в матче 3-го раунда Кубка Англии против «Питерборо» (3:1). Терри был удален с поля за подкат на 67-й минуте встречи при счете 3:0 в пользу «Челси».

Ранее стало известно, что лондонский клуб не собирается продлевать контракт с Терри, таким образом, текущий сезон станет для него последним в футболке «Челси». В чемпионате Англии-2016/17 на его счету 5 матчей, в которых он не отметился результативными действиями.