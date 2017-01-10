«Шальке» арендовал Бадштубера у «Баварии» до конца сезона

27-летний футболист является воспитанником мюнхенского клуба и из-за травм провел всего 30 матчей в бундеслиге за последние четыре сезона. Всего за клуб на его счету 177 матчей, в которых он забил два мяча и отдал 11 голевых передач. Ранее сообщалось, что интерес к немцу проявлял «Манчестер Сити».

— Я благодарен «Баварии» за то, что они выполнили мою просьбу, — цитирует BBC Бадштубера. — Я хотел получить необходимую мне практику в «Шальке» и я с нетерпением жду момента, когда окажусь в Гельзенкирхене.