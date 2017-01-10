«Шальке» арендовал Бадштубера у «Баварии» до конца сезона
Защитник «Баварии» Хольгер Бадштубер продолжит текущий сезон в «Шальке» на правах аренды, сообщает сайт команды из Гельзенкирхена.
27-летний футболист является воспитанником мюнхенского клуба и
— Я благодарен «Баварии» за то, что они выполнили мою просьбу, — цитирует BBC Бадштубера. — Я хотел получить необходимую мне практику в «Шальке» и я с нетерпением жду момента, когда окажусь в Гельзенкирхене.
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