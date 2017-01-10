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10 января 2017, 19:44 | Футбол: Зарубежный | Спорт-Экспресс

Ванден Борре завершил карьеру в 29 лет

Бывший футболист сборной Бельгии Антони Ванден Борре объявил о завершении карьеры, сообщает nieuwsblad.be.

Текущий сезон 29-летний защитник начал в «Монпелье», куда его отдал в аренду «Андерлехт». В клубе из Брюсселя Ванден Борре начал профессиональную карьеру в 16 лет. Впоследствии он защищал цвета «Фиорентины», «Дженоа», «Портсмута», «Генка», а в 2013 году вернулся в «Андерлехт». В родном клубе он оказался в центре скандала, оскорбив в интервью руководство клуба и одноклубников.

В сборной Бельгии Ванден Борре провел 26 матчей, забил 1 гол и принял участие в ЧМ-2014.

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