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10 января 2017, 19:51 | Футбол: Зарубежный | Lenta.Ru

Бывший работник автомобильного завода стал игроком лондонского «Арсенала»

20-летний защитник Коэн Брамалл перешел из клуба седьмого дивизиона чемпионата Англии «Хеднесфорд Таун» в лондонский «Арсенал». Об этом сообщается на сайте команды.

20-летний защитник <span class=error>Коэн</span> Брамалл перешел из клуба седьмого дивизиона чемпионата Англии Хеднесфорд <span class=error>Таун</span> в лондонский Арсенал. Об этом сообщается на сайте команды. Увеличить
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Главный тренер команды Арсен Венгер лично вел переговоры с футболистом. Игрок присоединится к молодежному коллективу «Арсенала».

«Это невероятно, просто невероятно. Мечта воплотилась в жизнь. Я не могу поверить, что я уже здесь», — рассказал защитник, отметив, что ранее он работал на автомобильном заводе.

«Я стоял на производственной линии, заправляя машины бензином, тормозной и омывающей жидкостью. Каждый день с понедельника по пятницу с 6:30 и до 17:15», — рассказал Брамалл.

После 20 туров «Арсенал» занимает пятое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги (АПЛ). Команда Венгера одержала 12 побед, 5 раз сыграла вничью и 3 раза уступила.

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