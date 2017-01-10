Дрогба: Я надеюсь исполнить своё обещание и вернуться в «Марсель»

«У меня есть вариант вернуться во Францию, но больше ничего не скажу об этом. Я надеюсь исполнить своё обещание и вернуться в “Марсель”. Нужно только время, чтобы поговорить об этом.



Моё возвращение в “Марсель” — это вечный вопрос последних 12 лет. Я хочу вернуться туда в качестве игрока, но не могу заставить руководство клуба подписать меня», — сказал Дрогба в эфире Canal+.