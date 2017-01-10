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10 января 2017, 19:53 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Дрогба: Я надеюсь исполнить своё обещание и вернуться в «Марсель»

38-летний нападающий Дидье Дрогба, находящийся в статусе свободного агента, сообщил, что может вернуться в «Марсель». Ивуариец играл за «Марсель» с 2003 по 2004 год, после чего перешёл в «Челси».

«У меня есть вариант вернуться во Францию, но больше ничего не скажу об этом. Я надеюсь исполнить своё обещание и вернуться в “Марсель”. Нужно только время, чтобы поговорить об этом.

Моё возвращение в “Марсель” — это вечный вопрос последних 12 лет. Я хочу вернуться туда в качестве игрока, но не могу заставить руководство клуба подписать меня», — сказал Дрогба в эфире Canal+.

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