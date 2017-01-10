СМИ: «Спартак» является лидером в гонке за Сако

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Отмечается, что красно-белые активно интересуются французским футболистом и являются главными лидерами в гонке за игрока. 26-летнему французу может быть предложен очень выгодный контракт.