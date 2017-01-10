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10 января 2017, 19:24 | Футбол: Зарубежный | Спорт-Экспресс

СМИ: «Спартак» является лидером в гонке за Сако

«Спартак» может приобрести защитника «Ливерпуля» Мамаду Сако, сообщает le10sport.

Спартак может приобрести защитника Ливерпуля <span class=error>Мамаду</span> <span class=error>Сако</span>. Увеличить
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Отмечается, что красно-белые активно интересуются французским футболистом и являются главными лидерами в гонке за игрока. 26-летнему французу может быть предложен очень выгодный контракт.

Ранее сообщалось, что в приобретении Сако заинтересованы «Фенербахче», «Галатасарай», а также французские «Лион» и «Марсель». Защитник не выходил на поле с апреля прошлого года и в сезоне-2015/16 провел 22 матча в чемпионате Англии, в которых забил один мяч. Из-за конфликта с Юрген Клоппом Сако был отстранен от тренировок с основной командой.

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