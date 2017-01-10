СМИ: «Спартак» является лидером в гонке за Сако
«Спартак» может приобрести защитника «Ливерпуля» Мамаду Сако, сообщает le10sport.
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Ранее сообщалось, что в приобретении Сако заинтересованы «Фенербахче», «Галатасарай», а также французские «Лион» и «Марсель». Защитник не выходил на поле с апреля прошлого года и в сезоне-2015/16 провел 22 матча в чемпионате Англии, в которых забил один мяч.
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