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10 января 2017, 19:24 | Футбол: Зарубежный | Спорт-Экспресс

Криштиану Роналду: У меня нет никакого секрета — нужно просто работать

Нападающий «Реала» Криштиану Роналду, признанный ФИФА лучшим игроком прошлого года, считает 2016-й лучшим годом в своей карьере. Кроме того, он отметил, что не обладает каким-то секретом, который помогает ему выигрывать индивидуальные награды.

Форвард мадридского Реала и сборной Португалии Криштиану Роналду. Увеличить
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© AFP 2016

— Я говорил это уже несколько раз, но повторю опять: 2016 год, вероятно, был лучшим годом в моей карьере, — цитирует пресс-служба ФИФА Роналду. — У меня нет сомнений в этом. Победа на Euro-2016, очевидно, сыграла большую роль, так как это первый успех Португалии, что делает 2016-й очень особенным годом. Но есть и «Реал», с которым мы победили в Лиге чемпионов, а затем и на клубном чемпионате мира, что было наилучшим завершением года. Это были захватывающие 12 месяцев; по-настоящему особенными.

У меня нет сомнений, что я уже являюсь частью истории футбола. Это всегда было моей главной целью, так как я начал играть не только, чтобы стать игроком, но и быть звездой и постоянно стремиться быть лучшим. И я это сделал. Трофеи говорят сами за себя. Титулы, личные награды и рекорды являются источником большой гордости, и это мотивирует меня продолжать работать. У меня нет никакого секрета. Нужно работать упорно и неутомимо. Кроме того, я играю за команду, которая дает мне возможность конкурировать за личные награды.

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