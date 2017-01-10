— Я говорил это уже несколько раз, но повторю опять: 2016 год, вероятно, был лучшим годом в моей карьере, — цитирует пресс-служба ФИФА Роналду. — У меня нет сомнений в этом. Победа на Euro-2016, очевидно, сыграла большую роль, так как это первый успех Португалии, что делает 2016-й очень особенным годом. Но есть и «Реал», с которым мы победили в Лиге чемпионов, а затем и на клубном чемпионате мира, что было наилучшим завершением года. Это были захватывающие 12 месяцев; по-настоящему особенными.

У меня нет сомнений, что я уже являюсь частью истории футбола. Это всегда было моей главной целью, так как я начал играть не только, чтобы стать игроком, но и быть звездой и постоянно стремиться быть лучшим. И я это сделал. Трофеи говорят сами за себя. Титулы, личные награды и рекорды являются источником большой гордости, и это мотивирует меня продолжать работать. У меня нет никакого секрета. Нужно работать упорно и неутомимо. Кроме того, я играю за команду, которая дает мне возможность конкурировать за личные награды.