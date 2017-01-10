Криштиану Роналду: У меня нет никакого секрета — нужно просто работать
Нападающий «Реала» Криштиану Роналду, признанный ФИФА лучшим игроком прошлого года, считает 2016-й лучшим годом в своей карьере. Кроме того, он отметил, что не обладает
каким-то секретом, который помогает ему выигрывать индивидуальные награды.
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Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
— Я говорил это уже несколько раз, но повторю опять: 2016 год, вероятно, был лучшим годом в моей карьере, — цитирует
У меня нет сомнений, что я уже являюсь частью истории футбола. Это всегда было моей главной целью, так как я начал играть не только, чтобы стать игроком, но и быть звездой и постоянно стремиться быть лучшим. И я это сделал. Трофеи говорят сами за себя. Титулы, личные награды и рекорды являются источником большой гордости, и это мотивирует меня продолжать работать. У меня нет никакого секрета. Нужно работать упорно и неутомимо. Кроме того, я играю за команду, которая дает мне возможность конкурировать за личные награды.
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